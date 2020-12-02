قلقيلية: 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 70 إصابة جديدة من المخالطين.
قالت محافظة قلقيلية اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 70 إصابة جديدة من المخالطين.
وتركز أكبر عدد من المصابين في مدينة قلقيلية، حيث بلغ عدد المصابين، 13، فيما كان نصيب "حبلة" 12 إصابة.
وأعلنت المحافظة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسوك)، تعافي 33 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 02/12/2020 هي 673 إصابة نشطة.
وأعلنت المحافظة في تصريح نشرته عبر صفحتها على (فيسوك)، تعافي 33 حالة كانت مصابة بالفيروس، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 02/12/2020 هي 673 إصابة نشطة.
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