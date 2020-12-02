الكشف عن أول دولة بالعالم توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أصبحت بريطانيا أول دولة في العالم توافق على استخدام لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لفيروس (كورونا).



وقالت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا: إن اللقاح، الذي يوفر حماية بنسبة 95%، آمن للاستخدام على نطاق واسع.



ويمكن البدء خلال أيام في منح اللقاح للفئات الأكثر احتياجا له، مثل المسنين في دور الرعاية، وفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي).



وطلبت المملكة المتحدة بالفعل 40 مليون جرعة، تكفي لتطعيم 20 مليون شخص، حيث يحصل كل شخص على جرعتين، فيماستكون عشرة ملايين جرعة متاحة قريبا جدا، وستصل 800 ألف جرعة إلى المملكة المتحدة خلال أيام.



وهذا هو أسرع لقاح يتم تطويره في التاريخ، حيث استغرق 10 شهور للمرور عبر الخطوات التي تستغرق سنوات في العادة.



وقال وزير الصحة مات هانكوك في تغريدة بموقع (تويتر): "الغوث في الطريق. دائرة الصحة مستعدة لبدء عملية التطعيم بداية الأسبوع القادم".