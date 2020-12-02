شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد يلتقي مدير شؤون (أونروا) في الضفة الغربية

محافظ سلطة النقد يلتقي مدير شؤون (أونروا) في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ سلطة النقد، عزام الشوا، اليوم في مقر سلطة النقد ، بمدير شؤون (أونروا) في الضفة الغربية غوين لويس والوفد المرافق لها، بحضور المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة في سلطة النقد السيد محمد مناصرة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء آخر تطورات القطاع المصرفي الفلسطيني، والجهود المبذولة من قبل سلطة النقد لمواجهة آثار وتداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس (كورونا)، وعدم انتظام دفع رواتب الموظفيين العموميين.

وأطلع المحافظ مدير شؤون (أونروا) على أهم الإجراءات التي قامت وتقوم بها سلطة النقد للتخفيف من تداعيات هذه الأزمة على الفئات المتضررة، وتشجيع البنوك على توجيه ميزانيات المسؤولية الاجتماعية لدعم جهود مكافحة جائحة (كورونا) والحد من انتشارها في فلسطين، وتوفير موارد لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للشرائح المتضررة من هذا الوباء، وبرنامج "استدامة" الخاص بتوفير التمويل للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التي تأثرت اقتصادياً بسبب جائحة (كورونا)، والذي يتم تنفيذه من خلال المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

من جانبها أطلعت غوين لويس المحافظ على الصعوبات المالية التي تواجهها حالياً (أونروا)، وعلى جهودهم المبذولة لتأمين ما يكفي من موارد مالية لسد العجز في ميزانية وكالة الغوث، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة القاءات التي تعقدها (أونروا) مع المستوى الرسمي لإطلاعهم على اخر تطورات وكالة الغوث المالية والخدماتية.

وتقدمت لويس بالشكر للمحافظ وسلطة النقد على التعاون الدائم مع (أونروا)، مشيدة بدور سلطة النقد في المحافظة على تطور القطاع المصرفي الفلسطيني واستقراره، ومواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية.

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