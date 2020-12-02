محافظ طولكرم يترأس اجتماع اللجنة الصحية للحد من تفشي فيروس (كورونا)





وأشار إلى الارتفاع بمنحنى الإصابات بين المواطنين، مؤكداً على أن تطبيق البرتوكولات الصحية والالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتعقيم هي الحل الأمثل لمواجهة هذا الوباء، مع اتخاذ جميع الاحتياطات للحد من انتشار الفيروس وخاصة مع دخول فصل الشتاء، مقدماً شرحاً عن عمل الطواقم الطبية المختصة والاحتياجات والمعوقات والإشكالات التي تواجه العمل.



هذا وتخلل اللقاء مداخلات من أعضاء اللجنة الصحية، فيما خرج عن الاجتماع توصيات سيتم متابعتها مع الجهات المختصة ذات العلاقة.





رام الله - دنيا الوطنترأس محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، بدار المحافظة، اجتماع اللجنة الصحية للحد من تفشي فيروس (كورونا)، والجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك في إطار الجهود والإجراءات للحد من تفشي الوباء.ونقل أبو بكر تحيات الرئيس عباس "أبو مازن" للجنة الصحية على مستوى المحافظة، مثمناً دور الطواقم الطبية، والطب الوقائي، وجميع المكونات الصحية، والمؤسسة الأمنية ولجنة الطوارئ والشركاء، مشيراً إلى قرارات رئيس الوزراء د. محمد إشتيه والإجراءات الحكومية للحد من تفشي فيروس (كورونا).وأكد على أهمية الإجراءات الوقائية واتباع الوسائل الصحية، جنباً إلى جنب مع نشر الوعي المجتمعي والاستعداد المسبق من المواطنين، والتعامل بمسؤولية عالية تجاه خطورة هذا الوباء، مع تكثيف الجهود لتوفير الإمكانات، وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة وارتفاع منحنى الإصابات، مشيراً إلى حالة الشراكة والتعاون المستمر من جميع المكونات للخروج من هذه الأزمة، متمنياً السلامة لجميع المواطنين.من جانبه استعرض مدير عام صحة طولكرم، رئيس اللجنة الصحية د. نائل السلمان أخر مستجدات الوضع الصحي على مستوى المحافظة من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا وحالات التعافي.