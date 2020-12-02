قوات الاحتلال تصادر "آلية حفر" جنوب الخليل

توضيحية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلية حفر "باجر" في قرية بيرين بالقرب من مدينة يطا جنوب الخليل.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمة قرية بيرين وصادرت "باجر" تعود ملكيته للمواطن أحمد أبو تركي، وذلك بدعوى العمل دون ترخيص.



وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور إن قوات الاحتلال صادرت جرافة للمواطن أحمد أبو تركي، أثناء استصلاح أرضه في منطقة بيرين التي تقام على أراضيها مستوطنة "بني حيفر".