بيت لحم: قرار بإغلاق أحد المساجد في المحافظة بسبب (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم كامل حميد، اليوم الاربعاء، إغلاق مسجد الهدى في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد المحافظ حميد أنه تقرر إغلاق المسجد، من اليوم وحتى صباح الأحد المقبل، نظرا لظهور اصابات ومخالطين، وذلك لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات للحد من انتشار الفيروس .