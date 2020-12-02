نقابة العاملين تنظم وقفة احتجاجاً على الاعتداء على موظفي بلدية البيرة













رام الله - دنيا الوطننظمت نقابة العاملين اليوم الأربعاء وقفة احتجاجاً على الاعتداءات التي يتعرض لها موظفي البلدية أثناء تأدية واجبهم الوظيفي والتي كان آخرها تعرض موظفي قسم التنفيذ للاعتداء وتكسير مركبتهم ثم معاقبتهم بالسجن.وطالب محمد عابد من نقابة العاملين المجلس البلدي ومحافظة رام الله والبيرة والشرطة الفلسطينية بوجوب حماية الموظف وخاصة بعد قرار سيادة الرئيس محمود عباس لتغليظ العقوبة على من يتعدى على الموظفين العموميين أثناء تأدية واجبهم.وأكد عثمان غوانمة رئيس النقابة على ضرورة حماية الموظفين وحماية حقوقهم الوظيفية لضمان العيش الكريم لهم.