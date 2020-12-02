"الاتصالات" بغزة تصدر تعليماتها بشأن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بالقطاع





ووفق ما نشرت الوزارة عبر صفحتها على (فيسبوك)، فيما يلي التعليمات الصادرة عنها:



▪️ الصرف للمستفيد شخصياً



▪️ التوقيع وكتابة رقم الهاتف الخلوي على سند الصرف.



▪️ إحضار قلم شخصي للتوقيع



▪️ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة.



▪️ تعقيم أيدي المستفيدين قبل الدخول للأماكن المخصصة للصرف غداً.



▪️على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة.



▪️يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان)



▪️يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغزة، تعليماتها بشأن صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة من خلال مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة.