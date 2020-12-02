شؤون فلسطينية

قلقيلية: قرارٌ بإغلاق مديرية الضريبة وشعب مدرسية بسبب (كورونا)

قلقيلية: قرارٌ بإغلاق مديرية الضريبة وشعب مدرسية بسبب (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق مقر مديرية الضريبة، وشعب مدرسية بمحافظة قلقيلية، بسبب اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا).

وأفاد بيان للمحافظة، بأنه تقرر إغلاق مقر مديرية الضريبة المضافة لمدة 24 ساعة، وتعليق الدوام لشعبة الثانوية العامة في مدرسة بنات حبلة جنوب قلقيلية لمدة 14 يوما، ومدرسة النبي الياس الثانوية المختلطة لمدة 24 ساعة، بعد تسجيل إصابات جديدة بالفيروس. 

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