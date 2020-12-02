دولي

اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل.. بوتين يوجه ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد (كورونا) بروسيا

اعتباراً من نهاية الأسبوع المقبل.. بوتين يوجه ببدء حملة التطعيم الجماعي ضد (كورونا) بروسيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، ببدء حملة التطعيم العام ضد فيروس (كورونا) المستجد في روسيا، في نهاية الأسبوع المقبل.

وخلال مشاركته، عبر الفيديو، في مراسم تدشين مراكز طبية متعددة الوظائف تابعة لوزارة الدفاع، كشف بوتين أن هناك حوالي مليوني جرعة من اللقاح المضاد لـ (كورونا) قد تم إنتاجها في البلاد، الأمر الذي يسمح ببدء حملة تطعيم "واسعة النطاق إن لم تكن جماعية".

وأضاف بوتين أن الحملة ستبدأ من الفئتين الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بمرض (كوفيد-19)، هما الأطباء والمعلمون، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وقال مخاطبا نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا: "إذا كنتم ترون أننا مستعدون لهذه الخطوة، فأود أن أطلب منكم تنظيم العمل على نحو يسمح لنا بالشروع في هذه الحملة الواسعة اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل".

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