إسرائيل تقترب من انتخابات رابعة مع إقرار قانون حل (كنيست) بقراءة تمهيدية



وفي حديث مع موقع (واينت) الإخباري، أكد أن أي شيء يمنع الانتخابات، يعد أمراً مرغوباً فيه، ومع ذلك، أضاف: أن هناك اتصالات مع رئيس المعارضة لابيد لإقامة حكومة بديلة .



رام الله - دنيا الوطنصادقت (كنيست) في إسرائيل، بالقراءة التمهيدية على القانون الخاص لحلها، حيث أيد مشروع القانون 61 نائباً مقابل معارضة 54، فيما تغيب أربعة أعضاء القائمة العربية الموحدة عن التصويت، مما يقربها لانتخابات رابعة خلال أقل من عامين.ومن المقرر، أن يحال مشروع القانون الى لجنة (كنيست) لتصادق عليه، ثم سيعود إلى هيئة (كنيست) للتصويت عليه بالقراءات الثلاث، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وقال المبادر إلى طرح مشروع القانون، رئيس المعارضة، يائير لابيد: إنه ما دام بنيامين نتنياهو في السلطة، "لن يتوقف الغضب والكراهية، و"الإدارة الفاشلة والسياسة الهدامة للدولة".وقبل ساعات معدودة من التصويت، أوضح رئيس (أزرق أبيض)، بيني غانتس، أنه يمكن لكل شيء أن يكون على ما يرام، بمجرد إقدام نتنياهو على تمرير "ميزانية الدولة".