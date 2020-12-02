روحي فتوح: تصريحات الحية محاولة لخداع الرأي العام وحماس من تعطل إنجاز المصالحة

وفدا حماس وفتح في تركيا

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رام الله - دنيا الوطن

قال المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، إن تصريحات حركة حماس، التي جاءت على لسان عضو مكتبها السياسي خليل الحية، محاولة لخداع الرأي العام، مؤكداً أن "فتح ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في اسطنبول".



وأضاف فتوح في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن فشل حوار القاهرة كان قبل إعلان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ عن عودة مسار العلاقة مع إسرائيل.



وأكد فتوح أن حركة حماس، ومنذ عام 2010 تتنكر لجميع التفاهمات، وأن هناك بعض من قياداتها في قطاع غزة، من تعطل انجاز المصالحة وتمنع الايفاء بالتفاهمات، وكان آخرها تنكر حماس ورفضها لتفاهمات اسطنبول، التي تجسدت في حديث الحية.



وأشار إلى أن حركة فتح تنتظر رسالة من مدير المكتب السياسي لحركة حماس للبدء بالحوار الوطني الذي سيكون مفتوحا لجميع فصائل العمل الوطني، وعلى استعداد لمناقشة مختلف القضايا بما فيها الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي.



ولفت فتوح إلى أن حماس، اتخذت سلسلة من الاجراءات وآخرها منع استيراد سلع من الضفة في سبيل تكريس الانقسام والفصل بين شطري الوطن والاستمرار بالسيطرة على القطاع.



وتابع: نحن أمام استحقاقات وطنية، وندعو للوحدة الوطنية، وسنقوم بالخطوات المناسبة من أجل عقد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني في عملية متكاملة مدتها 6 شهور، وسنتحرك في تجاه المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات في مختلف محافظات الوطن بما فيها القدس وسنشرع بإجراء الانتخابات وسنجد الآليات التي تسمح لكل مواطن بالتصويت وتذليل كافة العقبات.



وأكد التزام حركة فتح بإنهاء الانقسام من أجل تحقيق شراكة كاملة، مطالبا حماس بتنفيذ تفاهمات اسطنبول وانهاء الانقسام.



وأشاد المفوض العام للعلاقات الدولية بالدور المصري في ملف المصالحة وانهاء الانقسام.



وفي سياق آخر، قال فتوح إن يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي صادف في الـ 29 من الشهر المنصرم، شهد اتساعا في حجم التضامن مع الشعب الفلسطيني على مستوى العالم، وكان آخرها في كلمة الرئيس التي تلاها مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أمس والتي أكد فيها على دعوة رئيس دولة فلسطين للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني شيخ نيانغ، لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والمرجعيات الدولية على مبدأ الأرض مقابل السلام.



وأشاد بالجهود التي بذلتها الجاليات التي أحيت يوم التضامن مع أصدقاء فلسطين في مختلف دول العالم، وجميع الرسائل والبرقيات التي وصلتنا وخصوصا رسالة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل المغربي الملك محمد السادس. داعيا إلى مواصلة العمل تحت راية فلسطين لتكوين "لوبيات" تساند شعبنا وقضيته العادلة.