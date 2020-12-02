احتجاجاً على آلية صرف المستحقات.. الاتحاد العام للمعلمين يعلن الإضراب الشامل غداً الخميس
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الاتحاد العام للمعلمين في الضفة الغربية، الإضراب الشامل وعدم التوجه للمدارس والوزارة والمديريات غداً الخميس، رفضاً لقرار الحكومة صرف نصف المستحقات.
جاء ذلك في بيان لها نشره الاتحاد عبر حسابه على (فيسبوك)، معتبراً آلية صرف المستحقات "تراجعاً عن الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد".
أعلن الاتحاد العام للمعلمين في الضفة الغربية، الإضراب الشامل وعدم التوجه للمدارس والوزارة والمديريات غداً الخميس، رفضاً لقرار الحكومة صرف نصف المستحقات.
جاء ذلك في بيان لها نشره الاتحاد عبر حسابه على (فيسبوك)، معتبراً آلية صرف المستحقات "تراجعاً عن الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد".
وقالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء: إنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز/يوليو وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2020.
وأضافت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك): أنه سيتم خصم قسط راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر كاملًا.
وكانت وزارة المالية، أكدت اليوم الأربعاء، بأنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كاملة، لجميع موظفي الدولة، يوم غدٍ الخميس.
كما سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر أيار/ مايو وحتى شهر تشرين الأول/ نوفمبر أيضاً يوم غدٍ الخميس.
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