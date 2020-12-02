احتجاجاً على آلية صرف المستحقات.. الاتحاد العام للمعلمين يعلن الإضراب الشامل غداً الخميس

وقالت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الأربعاء: إنه سيتم خصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين لتسديد الأقساط المستحقة عن الفترة من شهر تموز/يوليو وحتى تشرين الأول/أكتوبر 2020.





وأضافت في بيان عبر صفحتها على (فيسبوك): أنه سيتم خصم قسط راتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر كاملًا.





وكانت وزارة المالية، أكدت اليوم الأربعاء، بأنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كاملة، لجميع موظفي الدولة، يوم غدٍ الخميس.



