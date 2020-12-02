شؤون فلسطينية

"المالية" تُعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر والمستحقات

"المالية" تُعلن موعد ونسبة صرف رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر والمستحقات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم صرف رواتب شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كاملة، لجميع موظفي الدولة، يوم غدٍ الخميس.

كما سيتم صرف 50% من مستحقات الموظفين المتراكمة منذ شهر أيار/ مايو وحتى شهر تشرين الأول/ نوفمبر أيضاً يوم غدٍ الخميس.

وستواصل وزارة المالية، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، التحاسب مع الجانب الآخر لاسترجاع أية مبالغ متبقية.

وسيتم استكمال صرف الجزء المتبقي من المستحقات لصالح الموظفين، في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وسيتم تخصيص جزء من المبلغ لسداد مستحقات موردي الخدمات والسلع للسلطة، وخاصة للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة (كورونا).

وأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية، حوّلت كافة المستحقات المالية الخاصة بأموال المقاصة، لحساب السلطة الفلسطينية.

وأوضح، أن مجموع ما تم تحويله إلى حسابات السلطة، بلغ ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل.

يذكر، أنه تم مؤخرًا استئناف العلاقات بين السلطة وإسرائيل، والعمل بكل الاتفاقيات المبرمة بينهما.

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