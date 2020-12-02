مكتب الأمم المتحدة للمشاريع يوقع اتفاقيات لتطوير الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم

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رام الله - دنيا الوطن

وقع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS) اتفاقيات مع حكومات هولندا والنرويج وسويسرا، بقيمة 2,968,685 دولاراً أمريكياً؛ للبدء بمشروع يهدف لتطوير الجانب الفلسطيني من (معبر كرم أبو سالم التجاري).



ويقع معبر كرم أبو سالم جنوب شرقي قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي يعمل على نقل البضائع والمنتجات الغذائية والوقود والمركبات والمعدات الزراعية والسلع الإنسانية إلى قطاع غزة منذ العام 2011.



وسيساعد مشروع أعمال التطوير في المعبر على حماية البضائع التجارية الموجودة هناك من الأضرار الناجمة عن الظروف والتغييرات الجوية مثل حرارة الشمس والأمطار والغبار. بالإضافة إلى ذلك، تسعى أعمال التطوير إلى حماية الموجودات من التخريب والحرائق والفيضانات وتحسين المهام التشغيلية والأداء العام للمعبر.



علاوة على هذا، تسعى هذه الشراكة خلال هذا المشروع إلى ضمان سلامة وأمن الموظفين العاملين على المعبر كما وتسعى إلى الحفاظ على سلامة البضائع والسلع المنقولة بما فيها الإمدادات الطبية والغذاء بالإضافة إلى تقليل الخسائر الاقتصادية وتكاليف العمليات التجارية والإجراءات. هذا وسيستفيد من أعمال التطوير حوالي مليوني شخص من سكان قطاع غزة (50% من الإناث).



أما من حيث أعمال التطوير، فسيعمل هذه المشروع على بناء سقفية فولاذية على مساحة تمتد على 6000 متر مربع، بالإضافة إلى تنصيب سياج بطول 1230 متراً حول الموقع بأكمله. وتضم أعمال التطوير أيضاً تركيب نظام مكافحة للحرائق ونظام لتجميع مياه الأمطار وذلك على سبيل المثال لا الحصر.



وهذا وسيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خلال فترة المشروع على توفير خدمات المشتريات وإدارة المشروع بما فيها عمليتي الإنشاء والبناء وخدمات إدارة العقود الضرورية لتنفيذ المشروع. ومن المتوقع أن نتتهي أعمال البناء والتطوير في المعبر بحلول الربع الثالث من العام 2021.



في هذا السياق، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في فلسطين السيد توكوميتسو كوباياشي "سيستفيد هذا المشروع من الكفاءة الدقيقة لفريق البنية التحتية والمعرفة الواسعة والفعالة في مجال المشتريات علاوة على الشبكة التي كونها مكتبنا على مدار السنوات العشر الأخيرة في فلسطين وذلك من أجل تقديم الخدمة الأفضل في جميع جوانب حياة الفلسطينين الذين يعيشون في قطاع غزة".