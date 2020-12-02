ترامب لمؤيديه: سأراكم بعد أربع سنوات





وقال ترامب وسط هتافات مؤيديه في الحدث: "لقد كانت أربع سنوات رائعة. نحن نحاول أن نخدم أربع سنوات أخرى، وإن حدث خلاف ذلك، فسأراكم بعد أربع سنوات".















رام الله - دنيا الوطنتحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال حفل استقبال بمناسبة عيد الميلاد في البيت الأبيض، يوم أمس الثلاثاء، عن قضاء أربع سنوات أخرى في منصبه، سواء كان ذلك في كانون الثاني/ يناير 2021 أو كانون الثاني/ يناير 2025.