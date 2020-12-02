السعودية تُصدر توضيحاً بشأن موعد رفع القيود عن السفر

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الداخلية السعودية، بياناً توضيحياً بشأن موعد رفع القيود المفروضة على حركة المسافرين، وفتح النوافذ الحدودية، في ظل جائحة فيروس (كورونا) المستجد.



وصرح مصدر مسؤول في الوزارة لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مساء أمس الثلاثاء: "إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 13 أيلول/ سبتمبر 2020 القاضي بأن يكون رفع القيود على مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 2021، تود وزارة الداخلية أن توضح أن موعد رفع القيود على المغادرة والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً".