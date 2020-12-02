وزير الاقتصاد البحريني يلتقي نتنياهو وعدداً من الوزراء





رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، زايد الزياني، اليوم الأربعاء، لإسرائيل، مع وفد يضم حوالي 40 رجل أعمال، وسيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعدداً من الوزراء.بحسب موقع إسرائيل بالعربية، التقى وزير الخارجية غابي أشكنازي، وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني، الزياني.وقال أشكنازي: "هذه الزيارة المهمة، هي بمثابة تحقيق لما نحن والبحرينيون، نريد رؤيته في علاقاتنا- التقدم في تعاوننا، هذا تطبيع حقيقي".