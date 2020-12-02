إسرائيل تسمح بإدخال 12 حافلة و8 شاحنات جديدة لغزة عبر (معبر إيرز)

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب مديرية التنسيق التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم السماح اليوم الأربعاء، بإدخال 12 حافلة إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.



وأشارت المديرية، إلى أن حكومة الاحتلال، سمحت كذلك، بإدخال ثماني شاحنات جديدة إلى القطاع عبر المعبر.