إسرائيل تسمح بإدخال 12 حافلة و8 شاحنات جديدة لغزة عبر (معبر إيرز)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب مديرية التنسيق التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم السماح اليوم الأربعاء، بإدخال 12 حافلة إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.
وأشارت المديرية، إلى أن حكومة الاحتلال، سمحت كذلك، بإدخال ثماني شاحنات جديدة إلى القطاع عبر المعبر.
أفاد مكتب مديرية التنسيق التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم السماح اليوم الأربعاء، بإدخال 12 حافلة إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.
وأشارت المديرية، إلى أن حكومة الاحتلال، سمحت كذلك، بإدخال ثماني شاحنات جديدة إلى القطاع عبر المعبر.
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