شؤون فلسطينية

إسرائيل تسمح بإدخال 12 حافلة و8 شاحنات جديدة لغزة عبر (معبر إيرز)

إسرائيل تسمح بإدخال 12 حافلة و8 شاحنات جديدة لغزة عبر (معبر إيرز)
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب مديرية التنسيق التابعة للاحتلال الإسرائيلي، أنه تم السماح اليوم الأربعاء، بإدخال 12 حافلة إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمالي قطاع غزة.

وأشارت المديرية، إلى أن حكومة الاحتلال، سمحت كذلك، بإدخال ثماني شاحنات جديدة إلى القطاع عبر المعبر.

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