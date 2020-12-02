حماس: مواقف الفصائل من الانتخابات يجب أن تُقابل بموقف واضح من فتح بالموافقة عليها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، أن المواقف التي طرحتها كل القوى الوطنية الفلسطينية، بضرورة إجراء انتخابات شاملة، يجب أن تقابل بموقف واضح من قيادة حركة فتح بالموافقة على هذه الانتخابات، ووقف تهربها من هذا الاستحقاق.



وقال قاسم في تصريح له، اليوم الأربعاء: "من حق الشعب الفلسطيني، أن يختار من يمثله، عبر صناديق الاقتراع".