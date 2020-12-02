شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

غزة - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، مساء اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بالفيروس بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، 22196 إصابة.وكانت الوزارة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تسجيل سبع وفيات و735 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين المواطنين الفلسطينيين في مختلف مناطق قطاع غزة.