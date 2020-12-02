الرئيس الصيني: القضية الفلسطينية تحتاج إلى حل جذري

الرئيس الصيني شي جين بينغ

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء: إن "القضية الفلسطينية، تعتبر مشكلة جذرية في الشرق الأوسط، تحتاج إلى حل، لأنها ستساهم في إرساء قواعد السلام والاستقرار الإقليميين، وتحقيق المساواة والعدل الدوليين، وتشغل الضمير الإنساني والأخلاقي".



وأضاف بينغ، أن "تحقيق السلام والوصول إلى التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل، يجب أن يكون أحد الآمال الصادقة لجميع دول المنطقة والعالم".



وطالب الرئيس بينغ في رسالته لاحتفالية الأمم المتحدة، لمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بأن يلتزم المجتمع الدولي بالاتجاه الصحيح لحل الدولتين وأن يبذل جهوداً لتعزيز "عملية السلام" في الشرق الأوسط على أساس التوافق الدولي، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبدأ "الأرض مقابل السلام".



وأضاف: "أنه في ظل الظروف الحالية، على المجتمع الدولي إعطاء المزيد من الاهتمام للتحديات الخطيرة التي تمثلها جائحة (كوفيد -19) على فلسطين، ومساعدة الشعب الفلسطيني في مكافحة فيروس (كورونا)".