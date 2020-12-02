أول تعليق من (فتح) على القرار الإسرائيلي بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية



وتابع الجاغوب بقوله: "فلسطين وحقوق شعبها، هي الحقيقة الثابتة، وكل ما دونها سراب!".

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة فتح، على تحويل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، كافة المستحقات الخاصة بأموال المقاصة لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيمة ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل.وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة (فتح): "أموال المقاصة ملك للشعب الفلسطيني، وها هي تعود إليه كاملة دون نقصان".وأضاف: "فشِل مشروع نتنياهو للسطو على الأموال، وفشلت محاولات الضغط على شعبنا وقيادته؛ لتمرير (صفقة القرن) مثلما فشل ابتزاز القيادة الفلسطينية، وثنيها عن الالتزام بمستحقات الشهداء والأسرى والجرحى".