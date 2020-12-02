(أونروا): متردوون بفتح التعليم المدمج للمرحلة الابتدائية والمعلمون يواصلون رسالتهم



وأضاف أبو عاذرة في حديثٍ لإذاعة (صوت القدس): "إن إعلان مناطق كبيرة في قطاع غزة، مناطق حمراء، جعلتنا نعتمد على التعليم عن بعد لعدد كبير من طلاب المرحلة الإعدادية"، لافتاً إلى أن المعلمين يواصلون رسالتهم، رغم أن هناك عدداً من المعلمين اضطروا للعمل من منازلهم، فضلاً عن تعرض بعضهم لمضاعفات صحية.



وأشار أبو عاذرة، إلى أن عملية التعليم عن بعد مستمرة، مبيناً أنه تم البدء بتوزيع المواد للتعلم الذاتي للشهر الثاني، وتمت طباعة مواد الشهرين الثالث والرابع.



وأكد مدير التعليم في وكالة (أونروا)، أنه من السابق لأوانه الحديث عن عملية تقييم متكاملة للفصل الأول، ولدينا اجتماع مع إدارة الوكالة للتقييم.

رام الله - دنيا الوطنقال فريد أبو عاذرة، مدير التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا): "مترددون في فتح التعليم المدمج للمرحلة الابتدائية، بناء على مشكلات وصعوبات واجهتنا خلال شهر من بدء التعليم المدمج في المرحلة الإعدادية".