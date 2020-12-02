(واللا): خصم 600 مليون شيكل من المقاصة سيكون بدءاً من نهاية الشهر



وكان حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، قد أكد في تصريح نشره على صفحته في موقع (تويتر) أن إسرائيل حولت للسلطة الوطنية الفلسطينية، مستحقات أموال المقاصة، بمبلغ ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل.







رام الله - دنيا الوطنأفاد باراك رافيد، مراسل موقع (واللا) الإسرائيلي، أن خصم الـ 600 مليون شيكل من أموال المقاصة، سيبدأ نهاية الشهر، عن كانون الأول/ ديسمبر، بالتقسيط بواقع 50 مليون شيكل شهرياً.