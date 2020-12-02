شؤون فلسطينية

معروف: قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة مطروح أمام خلية الأزمة غدًا الخميس

معروف: قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة مطروح أمام خلية الأزمة غدًا الخميس
غزة - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف: إن قرار الإغلاق الشامل، مطروح أمام خلية الأزمة، مبينًا أن يوم غد الخميس، سينظر بشكل كبير في كافة المعطيات المقدمة، وتحديداً المؤشرات الصحية؛ لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأوضح معروف لإذاعة (القدس)، أن كل القرارات المتخذة لا تعني بالضرورة الذهاب إلى سيناريو الإغلاق التام، خاصة في ظل الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة، التي تسعى لتدعيم المنظومة الطبية.

وأضاف: "كجزء من عملية الاستعداد والتهيئة التامة لسيناريو الإغلاق الشامل، عقدنا سلسلة من الاجتماعات؛ لاستخلاص العبر من الإغلاق السابق".

وذكر: "نسعى بقوة إلى عدم الوصول إلى خيار الإغلاق الشامل لما له من تداعيات سلبية على مختلف قطاعات المجتمع، ولا يمثل حلولاً جذرية لكسر انتشار العدوى، أو إنهاء الحالة الوبائية".

وختم معروف، حديثه، بالقول: الإغلاق الشامل، قد تكون نتائجه عكسية على قطاع غزة، نتيجة لثقافة المجتمع، وربما يشكل استمراراً لحالة انتشار العدوى، جراء التواجد وامتداد العائلة.

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