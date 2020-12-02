حسين الشيخ: إسرائيل حولت ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل إلى حسابات السلطة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، أن الحكومة الإسرائيلية، حوّلت كافة المستحقات المالية الخاصة بأموال المقاصة، لحساب السلطة الفلسطينية.وأوضح، أن مجموع ما تم تحويله إلى حسابات السلطة، بلغ ثلاثة مليارات و768 مليون شيكل.يذكر أنه تم مؤخرًا استئناف العلاقات بين السلطة وإسرائيل، والعمل بكل الاتفاقيات المبرمة بينهما.