الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكدت الصحة، بغزة، أن ذلك جاء، بعد إجراء 2678 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة لتعافي 355 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا).



وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 22196 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 10000 حالة، وإجمالي المتعافين 12078 حالة.



وأشارت إلى أن إجمالي الوفيات 118 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 311 حالة، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 133 حالة.