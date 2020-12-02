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الأوقاف بغزة تمنع صلاة الجنائز في المساجد وتؤكد عدم فتح بيوت للعزاء

الأوقاف بغزة تمنع صلاة الجنائز في المساجد وتؤكد عدم فتح بيوت للعزاء
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الأوقاف في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 2/12/2020، منع المواطنين من أداء صلوات الجنائز داخل المساجد، وتأديتها في الساحات العامة، بسبب تطور الحالة الوبائية على خلفية انتشار فيروس (كورونا).

وحثت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن"، المواطنين على تأدية صلوات الجنائز في الساحات العامة، خشية الازدحام والاحتشاد ومخالفة إجراءات السلامة.

وطالبت الوزارة، أئمة المساجد والخطباء، بإبلاغ المواطنين بالقرار، وعدم السماح بأداء صلوات الجنائز في المساجد.

كما دعتهم لتوجيه المواطنين؛ للإسراع في دفن الموتى وعدم الانتظار للصلوات المفروضة، وعدم دعوة الناس لصلاة الجنازة، وأن تكون الصلاة لمن حضر من الأقارب.

كما أكدت على عدم فتح بيوت للعزاء، وتأدية واجب العزاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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