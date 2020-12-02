الرجوب: تعثرنا في ملف المصالحة لكن لا ولن نستسلم لإنجازها
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، أن حركته تعمل على ثلاثة مسارات، المسار الأول: له علاقة بالمصالحة وإنجاز وحدة وطنية كشرط لإقامة الدولة، وقبولنا كشريك لإنهاء الصراع على قاعدة إقرارنا واعترافنا بقرارات الشرعية الدولية، كمرجع لحل هذا الصراع.
وأضاف الرجوب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): "تعثرنا لكننا لا ولن نستسلم، وسنستمر بجهدنا لإنجازه، وشعبنا يريد المصالحة والشراكة".
وأوضح أن المسار الثاني: له علاقة بتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية، والحراك الميداني بآليات جديدة، بحيث يتطور، ويكون بدرجة عالية من الشمول السياسي والجغرافي والاجتماعي، ويأخذ طابع المبادرة، وليس ردات الفعل التقليدية.
وختم الرجوب بالقول: "إن المسار الثالث: المبادرة تجاه الإقليم، وأكثر الأطراف الذين يشاركوننا المعاناة، هم إخواننا في مصر والأردن".
أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة (فتح)، اللواء جبريل الرجوب، أن حركته تعمل على ثلاثة مسارات، المسار الأول: له علاقة بالمصالحة وإنجاز وحدة وطنية كشرط لإقامة الدولة، وقبولنا كشريك لإنهاء الصراع على قاعدة إقرارنا واعترافنا بقرارات الشرعية الدولية، كمرجع لحل هذا الصراع.
وأضاف الرجوب في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين): "تعثرنا لكننا لا ولن نستسلم، وسنستمر بجهدنا لإنجازه، وشعبنا يريد المصالحة والشراكة".
وأوضح أن المسار الثاني: له علاقة بتفعيل وتطوير المقاومة الشعبية، والحراك الميداني بآليات جديدة، بحيث يتطور، ويكون بدرجة عالية من الشمول السياسي والجغرافي والاجتماعي، ويأخذ طابع المبادرة، وليس ردات الفعل التقليدية.
وختم الرجوب بالقول: "إن المسار الثالث: المبادرة تجاه الإقليم، وأكثر الأطراف الذين يشاركوننا المعاناة، هم إخواننا في مصر والأردن".
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