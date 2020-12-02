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افتتاح أول مدرسة يهودية بالإمارات العام المقبل

افتتاح أول مدرسة يهودية بالإمارات العام المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الشتات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنه سيجري افتتاح أول مدرسة يهودية في إمارة دبي بدولة الإمارات العام المقبل.

ووفق موقع قناة (روسيا اليوم) فبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإنه من المتوقع، أن يلتحق 200 تلميذ بالمدرسة في ظل توقعات بتزايد أعداد الجالية اليهودية.

وسيتم تنفيذ هذه الخطوة من خلال المنظمة المتحدة، التي تعمل نيابة عن وزارة الشتات، لنشر التعليم اليهودي في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إحصاءات وزارة الشتات الإسرائيلية، إلى أن عدد الجالية اليهودية في الإمارات يبلغ نحو 1000 شخص، ومن المتوقع أن يزداد العدد في السنوات المقبلة في أعقاب إبرام هذه الاتفاقيات.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم افتتاح مدرسة تلمودية، تعمل بشكل يومي لتدريس تعاليم التوراة لنحو 40 طالباً.

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