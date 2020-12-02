أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضروات، وسعر كيلو الدجاج واللحوم وطبق البيض بالشيكل، صباح اليوم الأربعاء، على النحو التالي:-
بندورة 2.5
خيار 2
بصل 3.5
كوسا 3
باذنجان 1
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 8
ملفوف 3
ملوخية 2
زهرة 2
قرع 2
أفوكادو 6.5
ليمون 1.7
ملوخية 2
فصوليا 3
سلق2
بيض 10
دجاج 9
لحمة 36
جاءت قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضروات، وسعر كيلو الدجاج واللحوم وطبق البيض بالشيكل، صباح اليوم الأربعاء، على النحو التالي:-
بندورة 2.5
خيار 2
بصل 3.5
كوسا 3
باذنجان 1
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 1.7
ثوم 8
ملفوف 3
ملوخية 2
زهرة 2
قرع 2
أفوكادو 6.5
ليمون 1.7
ملوخية 2
فصوليا 3
سلق2
بيض 10
دجاج 9
لحمة 36
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