أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت قائمة الأسعار المحدثة لأسعار الخضروات، وسعر كيلو الدجاج واللحوم وطبق البيض بالشيكل، صباح اليوم الأربعاء، على النحو التالي:-



بندورة 2.5



خيار 2



بصل 3.5



كوسا 3



باذنجان 1



بطاطس 2.5



فلفل 2



جزر 1.7



ثوم 8



ملفوف 3



ملوخية 2



زهرة 2



قرع 2



أفوكادو 6.5



ليمون 1.7



ملوخية 2



فصوليا 3



سلق2



بيض 10



دجاج 9



لحمة 36