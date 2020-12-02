مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، عقب اقتحام جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، وإغلاق الموقع أمام المواطنين، مشيفاً أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لانتهاكات المستوطنين.