مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، عقب اقتحام جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، وإغلاق الموقع أمام المواطنين، مشيفاً أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لانتهاكات المستوطنين.
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: إن عشرات المستوطنين اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، عقب اقتحام جيش الاحتلال برفقة جرافة عسكرية، وإغلاق الموقع أمام المواطنين، مشيفاً أن البلدة تتعرض بشكل ممنهج لانتهاكات المستوطنين.
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