الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 10 مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقل الشقيقين ماهر (56 عاماً)، وسامر علي الراعي (43 عاماً) من مدينة قلقيلية، والشاب مؤيد سميح عساف (28 عاماً) من قرية كفر لاقف شرق المدينة، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، بعد أن داهمت عدداً من المنازل، واعتقلت كلاً من: مجاهد عاشور من منطقة كروم عاشور، وسالم حرز الله من مخيم عين بيت الماء، والأسير المحرر سامر ياسر دغلس من قرية برقة شمال غرب المدينة.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين محمود عصافرة من بلدة بيت كاحل شمال المدينة، وعصام رزق سياعرة من بلدة خاراس، أثناء تواجده في مكان عمله بأراضي الـ 48.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب أنس بسام يوسف طزازعة (36 عاماً) بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في بلدة قباطية جنوب المدينة.



وفي رام الله، اعتقل جيش الاحتلال، الأسير المحرر محمود صافي من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت تلك القوات مخيم الجلزون شمال المدينة، وفتشت عدة منازل، وعاثت بها خراباً، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.