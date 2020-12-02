إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب فيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قررت محافظة قلقيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق مدرستين، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وأفاد بيان للمحافظة، بأنه تقرر إغلاق مدرسة ذكور عزون الأساسية لمدة 14 يوماً، وإغلاق مدرسة بنات سنيريا الثانوية لمدة 24 ساعة، بسبب وجود عدد من الإصابات في المدرسة.