عاجل

  • الشيخ:الحكومة الاسرائيلية تحوّل كافة المستحقات المالية الخاصة بالمقاصة لحساب السلطة الفلسطينية والبالغة ثلاثة مليارات و768مليون شيكل

  • الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررون.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر سامر ياسر دغلس، ودهمت منزل الأسير المحرر سعيد محمد حجي، وتخريب محتويات منزله في بلدة برقة شمال نابلس.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مجاهد عاشور من منزله في منطقة كروم عاشور بمدينة نابلس، بعد اقتحام المدينة من جهة جبل الطور.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سالم حرز الله من مخيم العين، على المداخل الغربية لمدينة نابلس، فيما اقتحمت محطة وقود الحواري في حوارة جنوب نابلس، وأقدمت على تحطيم زجاج نوافذها.

وفي ساعات الليلة الماضية، اعتقل جنود الاحتلال الطالب في جامعة النجاح، مصعب استيتية، أثناء مروره عبر حاجز زعترة جنوبي نابلس.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب أنس بسام يوسف طزازعة (36 عاماً)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

وفي طولكرم، داهمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم، وتمركز تواجدها في ضاحية شويكه، وقرب مستشفى ثابت.

وفي قلقيلية، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت الشقيقين ماهر (56 عاماً) وسامر علي الراعي (43 عاماً)، والشاب يوسف مازن حويطات من منزله بحي كفر سابا بمدينة قلقيلية، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤيد سميح عساف (28 عاماً)، من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، بعد دهم وتفتيش منزله.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود صافي من قرية دير أبو مشعل غربي رام الله.

واقتحمت آليات الاحتلال مخيم الجلزون، وفتشت عدة منازل، واقتحمت مدينة البيرة وحي سطح مرحبا.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمالاً واعتقلت أيهم محمود عصافرة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت الشاب عصام رزق سياعرة من بلدة خاراس، أثناء تواجده في مكان عمله بأراضي الـ 48.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل المواطنين: عدنان سلهب وماجد، ومأمون سيد أحمد في منطقة جبل جوهر.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب علاء نجيب من شارع الوادي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الصحة بغزة: تسجيل 7 حالات وفاة و735 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

الأوقاف بغزة تمنع صلاة الجنائز في المساجد وتؤكد عدم فتح بيوت للعزاء

الأوقاف بغزة تمنع صلاة الجنائز في المساجد وتؤكد عدم فتح بيوت للعزاء

الرجوب: تعثرنا في ملف المصالحة لكن لا ولن نستسلم لإنجازها

الرجوب: تعثرنا في ملف المصالحة لكن لا ولن نستسلم لإنجازها

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب فيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الأربعاء

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في أسواق غزة

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

مستوطنون يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

الاحتلال يعتقل 10 مواطنين من الضفة

إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب فيروس (كورونا)

إغلاق مدرستين في قلقيلية بسبب فيروس (كورونا)

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

جامعة فلسطين تستقبل وفداً من شركة كامبريدج بغزة

جامعة فلسطين تستقبل وفداً من شركة كامبريدج بغزة

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

تعرف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

منوعات

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: جيجي حديد عارضة الأزياء الفلسطينية تستعرض حملها من عشيقها

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: لجين عمران وديما بياعة بكمامات مضيئة

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

شاهد: بلقيس تبكي على الهواء والسبب

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

أحمد الفيشاوي: محمد رمضان رابر أيّ كلام ومستفز

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

وفاء عامر لدينا الشربيني: انتي مخلصة وربنا معاكي يا جدعة

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: أناقة ورشاقة لجين عمران تلفت أنظار الجمهور

شاهد: من مذكرات نادية لطفي..&#34;يا ريتهم طعنوني بشرفي&#34;

شاهد: من مذكرات نادية لطفي.."يا ريتهم طعنوني بشرفي"

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده &#34;كنت حقيقي لحد الثمالة&#34;

قيس الشيخ نجيب يوجه رسالة لوالده "كنت حقيقي لحد الثمالة"

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: منى السابر والدة حلا الترك تكشف المستور..وتوجه رسالة لابنتها

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

شاهد: مراحل تحول تقلا شمعون لـ(ليلى) في عروس بيروت

عربي

افتتاح أول مدرسة يهودية بالإمارات العام المقبل

افتتاح أول مدرسة يهودية بالإمارات العام المقبل

بيان سعودي مصري يؤكد على الحل العادل للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين

بيان سعودي مصري يؤكد على الحل العادل للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الجبير لـ &#34;ظريف&#34;: لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة

الجبير لـ "ظريف": لا نقر بالاغتيالات بأي شكل من الأشكال وليست من سياسة المملكة