الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت عدداً من المواطنين، بينهم أسرى محررون.



ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، الأسير المحرر سامر ياسر دغلس، ودهمت منزل الأسير المحرر سعيد محمد حجي، وتخريب محتويات منزله في بلدة برقة شمال نابلس.



واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب مجاهد عاشور من منزله في منطقة كروم عاشور بمدينة نابلس، بعد اقتحام المدينة من جهة جبل الطور.



كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب سالم حرز الله من مخيم العين، على المداخل الغربية لمدينة نابلس، فيما اقتحمت محطة وقود الحواري في حوارة جنوب نابلس، وأقدمت على تحطيم زجاج نوافذها.



وفي ساعات الليلة الماضية، اعتقل جنود الاحتلال الطالب في جامعة النجاح، مصعب استيتية، أثناء مروره عبر حاجز زعترة جنوبي نابلس.



وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قباطية جنوب جنين، واعتقلت الشاب أنس بسام يوسف طزازعة (36 عاماً)، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه.



وفي طولكرم، داهمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم، وتمركز تواجدها في ضاحية شويكه، وقرب مستشفى ثابت.



وفي قلقيلية، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال، عدداً من منازل المواطنين، واعتقلت الشقيقين ماهر (56 عاماً) وسامر علي الراعي (43 عاماً)، والشاب يوسف مازن حويطات من منزله بحي كفر سابا بمدينة قلقيلية، عقب دهم منازلهم وتفتيشها.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤيد سميح عساف (28 عاماً)، من قرية كفر لاقف شرق قلقيلية، بعد دهم وتفتيش منزله.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود صافي من قرية دير أبو مشعل غربي رام الله.



واقتحمت آليات الاحتلال مخيم الجلزون، وفتشت عدة منازل، واقتحمت مدينة البيرة وحي سطح مرحبا.



وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت كاحل شمالاً واعتقلت أيهم محمود عصافرة، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت الشاب عصام رزق سياعرة من بلدة خاراس، أثناء تواجده في مكان عمله بأراضي الـ 48.



وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت منازل المواطنين: عدنان سلهب وماجد، ومأمون سيد أحمد في منطقة جبل جوهر.



وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب علاء نجيب من شارع الوادي بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.