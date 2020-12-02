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جامعة فلسطين تستقبل وفداً من شركة كامبريدج بغزة

جامعة فلسطين تستقبل وفداً من شركة كامبريدج بغزة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس جامعة فلسطين، الدكتور جبر الداعور، بمكتبه صباح اليوم، الدكتور زياد طه، ممثل شركة (كامبريدج) بغزة، وذلك لإجراء عملية تقييم لمشروع المكتبة المركزية الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والمنفذ من قبل مؤسسة التعاون، بحضور كل من: الدكتور تيسير أبو جمعة مستشار المشاريع، والمهندس زاهي الريس، مدير المكتب الهندسي بالجامعة.

ورحب د. الداعور بالضيف الزائر، وعبر عن اعتزاز جامعة فلسطين بهذه الزيارة، معرباً عن أمله بفتح آفاق التعاون المشترك بين الجامعة وشركة (كامبريدج) بما يسهم بخدمة طلبة الجامعة والمجتمع الفلسطيني، مؤكداً أن مشروع المكتبة المركزية، يهدف إلى الارتقاء بالمستوى التعليمي لطلبة الجامعة والباحثين في فلسطين، ويعد تطورًا مهمًّا من أجل الوصول إلى الريادة والإبداع والتميز في مجال البحث العلمي، ومواكبة التطور التقني للحصول على المعلومة الدقيقة والموثقة والصحيحة.

من جانبه، شكر د. طه، جامعة فلسطين، ممثلةً برئيسها د. الداعور على حفاوة الاستقبال، مشيداً بجامعة فلسطين، ودورها الريادي في المجتمع، مؤكداُ على استعداد الشركة للعمل مع إدارة الجامعة، من أجل تطويرها وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، كما أثنى على مشروع المكتبة المركزية، والذي يعزز من البحث العلمي من خلال الاستفادة التي ستعود للطلبة والباحثين، متمنياً للجامعة الرقي والازدهار.

الجدير ذكره، أن مشروع المكتبة المركزية في جامعة فلسطين يسعى لأن يكون إضافة نوعية، وإضاءة جديدة لطلبة الجامعة لدعم مسيرة البحث العلمي، وتوفير مكان ملائم للطلبة للمطالعة والقراءة وإعداد البحوث العلمية.


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