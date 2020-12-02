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السودان يُهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل لهذا السبب

السودان يُهدد بتجميد عملية التطبيع مع إسرائيل لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
حذر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، من أنه إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي، بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري على القانون، الذي يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية، التي يقدمها عائلات ضحايا تفجيرات 11 أيلول/ سبتمبر، فإن السودان سيجمد التطبيع مع إسرائيل.

ووفق صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، فإن بومبيو وعد البرهان، بأن الكونغرس سيوافق في الأسابيع المقبلة على قانون الحصانة، ووفقًا للتقرير في الصحيفة، فإن إدارة ترامب تخطط لعقد حفل توقيع رسمي للاتفاق بين السودان وإسرائيل، في وقت لاحق من هذا الشهر في البيت الأبيض.

يذكر، أنه يستمر الجدل في الكونغرس حول قانون الحصانة للسودان، بسبب معارضة السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز من ولاية نيو جيرسي، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، اللذان يقولان إنهما لن يوافقا على منع الأمريكيين المتضررين من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر من مقاضاة السودان، بشأن تعاونه السابق مع تنظيم "القاعدة".

ويعتبر كل من مينينديز وشومر مهتمان باتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان ويريدان مساعدة السودان مالياً، لكنهما يقولان: إنهما لن يفعلا ذلك على حساب عائلات الضحايا .

والحصانة الدولية تصدر من الكونغرس، حتى لا تتم ملاحقة السودان قضائياً في المحاكم الأمريكية، لدفع أي تعويضات مستقبلاً حول أي حوادث إرهاب حسب وصف الصحيفة‎ الأمريكية.

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