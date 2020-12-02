وفاة وإصابات خطيرة بعد دهس حافلة لعدد من العمال الفلسطينيين على مدخل بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنتوفي عامل، وأصيب عدد آخر على مدخل بيت لحم الشمالي بعد تعرضهم للدهس من قابلة حافلة من الجانب الاخر لحاجز 300.وأكدت مصادر محلية أن سيارات الاسعاف نقلت عددا كبيرا من المصابين إلى المستشفيات الإسرائيلية.واضافت المصادر أن حافلة نقل الركب وبينما خرج العمال من حاجز 300 اكملت سيرها باتجاه العمال ما ادى لدهسهم وادت الى اصابة عدد من العمال، ومقتل أحدهم".وقال (واللا): لقي عامل فلسطيني مصرعه صباح اليوم في حادث حافلة كانت خالية من الركاب قرب مخرج بيت لحم على طريق الخليل، وأصيب ستة آخرون بجروح طفيفة إلى متوسطة، سائق الحافلة هرب من المكان وبدأت الشرطة الإسرائيلية عمليات تمشيط مكثفة لتحديد مكانه.بدوره، قال الهلال الأحمر: "تعاملت طواقم الإسعاف مع عدد من الإصابات عند حاجز قبة راحيل في بيت لحم جراء حادث دهس".