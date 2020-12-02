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استطلاع رأي: نتنياهو يحصل على 29 مقعدًا والقائمة المشتركة 12

استطلاع رأي: نتنياهو يحصل على 29 مقعدًا والقائمة المشتركة 12
رام الله - دنيا الوطن
أجرت إذاعة (103fm) الإسرائيلية، استطلاع رأي عن الانتخابات الإسرائيلية، حيث كان السؤال من ستنتخب لو جرت الانتخابات الآن.

وقال المصوتون: إن (ليكود) برئاسة بنيامين نتنياهو، سيحصل على 29 مقعدًا، فيما حزب  (يمينا) برئاسة نفتالي بينت يحصل على 23 مقعدًا.

وحصل حزب (يش عتيد) برئاسة يائير لابيد 18 مقعدًا، والقائمة المشتركة 12 مقعدًا، فيما حزب (أزرق أبيض) 10مقاعد، و(يسرائيل بيتنو) 8 مقاعد، وحزب (شاس) 8 مقاعد، أما (يهدوت هتوراة) 7 مقاعد، وحزب (ميرتس) 5.

ويعتقد 48% أن نتنياهو هو المسؤول الرئيسي عن جر "إسرائيل" إلى الانتخابات "حال جرت".

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