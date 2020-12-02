قيادي بـ (التنفيذية) يوضح أهمية جولة الرئيس عباس لمصر والأردن في ظل التحديات الراهنة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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خاص دنيا الوطن

أكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن أهمية زيارة الرئيس محمود عباس إلى مصر والأردن، تكمن بأنهما دولتان عربيتان شقيقتان، ومن الضروري التنسيق معهما في ظل التحديات والمخاطر الموجود.



وقال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن التنسيق الدائم على صعيد الجهود السياسية والوضع الفلسطيني الداخلي، يأتي في ظل تحديات ومخاطر كبيرة، ومحاولة تغيير مسمى (صفقة القرن) الأمريكية التي طرحها الرئيس ترامب، والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف أبو يوسف: هذه الجهود، تأتي على أساس أن يتم عقد مؤتمر دولي على أساس الشرعية الدولية، والقانون الدولي من أجل إنهاء الاحتلال، وتقرير مصير الشعب الفلسطيني.



وتابع: الزيارة الأولى للرئيس عباس، بعد الوباء كانت للقاهرة وعمان، لما لذلك من أهمية للموقفين المصري والأردني، في طريق الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة، على قاعدة الشرعية الدولية.



وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن ما تمخض من هذه الزيارةة، وما صدر من مواقف، يعطي أهمية بضرورة التمسك بقرار الشرعية الدولية، من أجل عقد مؤتمر دولي ينهي الاحتلال.



وشدد أبو يوسف على أنه من المهم جداً إنهاء الانقسام في مواجهة كل التحديات، وربما خلال الأشهر الماضية، كان هناك تفاؤل وانفراج، وترتيب البيت الداخلي، ولكن ربما التراجع الذي جرى من جانب (حماس) أضفى أجواء سلبية.



وتابع: نحن من جانبنا كفلسطينيين لا بد من استمرار الجهود والمساعي لإنهاء الانقسام، ولا يمكن أن يكون هناك وقف لهذه الجهود.