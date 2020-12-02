البرغوثي: التراجع الذي حصل بجهود المصالحة والوحدة الوطنية سببه عودة التنسيق الأمني

مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

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خاص دنيا الوطن

أكد مصطفى البرغوثي، الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن الفلسطينيين، ليسوا بمرحلة تحمل المناكفات الإعلامية بين بعضهم البعض، أو استمرار الصراعات الداخلية.



وقال في تصريحات لـ "دنيا الوطن": "المناكفات الإعلامية والصراعات الداخلية، يجب أن تنتهي لأن المستفيد الأول والوحيد من ذلك هو الاحتلال".



واستدرك البرغوثي: لكن لا بد من الإشارة إلى أن التراجع الذي حصل في جهود المصالحة والوحدة الوطنية، سببه عودة التنسيق الأمني المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، لذلك يجب العودة إلى القاعدة، التي تم الاتفاق عليها من قبل جميع الأمناء العامين.



وأكد أن هذه القاعد، التزم من خلالها الجميع، بمسألة ضرورة التحلل من الاتفاقيات القائمة مع الاحتلال، خاصة وأننا نرى أن إسرائيل لا تحترم أية اتفاقيات، وما جرى مؤخراً من اقتطاع للمخصصات الخاصة بالأسرى والشهداء من أموال المقاصة، أكبر دليل على ذلك.



وتابع الأمين العام للمبادرة الوطنية: أن ما يجري من اقتطاع للأموال، والاستيطان المستفحل، يدل على أن إسرائيل لا تعبأ بأي اتفاقيات، والعودة للمفاوضات، ستجعل إسرائيل، تستعمل ذلك كغطاء للتوسع الاستيطاني.



وشدد البرغوثي على أنه يجب وقف كافة المناكفات الإعلامية، والعمل على العودة للقاعدة، التي تم التوافق عليها في اجتماع الأمناء العامين، لافتاً إلى أن التعويل، يجب أن يكون على شعبنا الفلسطيني، والوحدة الوطنية.



وقال: لا نتوقع من أن إدارة بايدن، ستتراجع عن إعادة نقل السفارة الأمريكية من القدس، ولن تأخذ موقفاً صارماً من الاستيطان، لذلك التعويل يجب أن يكون على الشعب الفلسطيني، والفعل الكفاحي هو الذي يعطي زخماً للعمل السياسي.