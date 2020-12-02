شؤون فلسطينية

"شؤون المرأة" و"الأوقاف" تبحثان حملة مناهضة العنف ضد المرأة

"شؤون المرأة" و"الأوقاف" تبحثان حملة مناهضة العنف ضد المرأة
رام الله - دنيا الوطن
التقى بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، يوم الثلاثاء، في مقر الوزارة، مع وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، لبحث فعاليات حملة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأكد الخطيب على أهمية التعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، لتعزيز دور الخطاب الديني في نشر الوعي، حول حقوق المرأة في الإسلام، وحفظ كرامتها الإنسانية.

وأضاف الخطيب بأن وزارة شؤون المرأة، وضمن فعاليات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، تنظم سلسلة ورش عمل لقطاعات مختلفة منها القانون والقضاء، والإعلام والشباب، والأئمة والواعظين والواعظات، للتوعية بمجموعة القوانين والتشريعات والسياسات التي تعمل عليها.

ومن جانبه أكد أبو الرب على إستعداده للتعاون في رفع الوعي بقضايا المرأة، من خلال مشاركة مجموعة من الدوائر المختلفة في وزارته منها: الوعظ والإرشاد، وخطبة الجمعة، والعمل النسوي، والواعظات، في هذه الفعالية.

وبحث الجانبان كافة التفاصيل الفنية واللوجستية، والإجراءات العملية لعقد الورشة بأقرب وقت ممكن.

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