الصين تفرض عقوبات على أربع شخصيات على صلة بالولايات المتحدة على خلفية أعمالهم "الخطيرة"

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رام الله - دنيا الوطن

قررت الصين فرض عقوبات على أربعة أشخاص على صلة مؤسسية بالولايات المتحدة، تصرفوا على نحو شرير وفاسد بشأن قضايا تتصل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الصينية، حسبما صرحت متحدثة باسم الخارجية الصينية اليوم (الاثنين).



جاءت تصريحات المتحدثة هوا تشون يينغ في هذا الشأن ردا على إعلان وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية في 9 نوفمبر فرض عقوبات على أربعة مسؤولين صينيين من الحكومة المركزية الصينية وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.



وأوضحت هوا أن الصين تعتزم فرض عقوبات على أربعة أشخاص، هم: جون ناوس، مدير قسم الشؤون الآسيوية في الصندوق الوطني للديمقراطية، ومانبريت أناند، المدير الإقليمي لبرامج آسيا-الباسيفيك بالمعهد الديمقراطي الوطني، وكريستال رزاريو، مديرة مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في هونغ كونغ، وكليفن ست، مدير البرامج بمكتب المعهد الديمقراطي الوطني في هونغ كونغ.



وأشارت هوا إلى أن الصين تعارض بشدة وتدين بقوة الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة، والتي تدخلت على نحو صارخ في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية، في انتهاك جسيم لمبادئ القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.



وتابعت هوا "يجب عليّ أن أؤكد مجددا أن هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين، وأن شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية صينية خالصة. يتعين على الولايات المتحدة التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، وعدم التمادي في التدخل في شؤون الصين الداخلية، وعدم المضي قدما على الطريق الخاطئة".