دولي

ألمانيا: ارتفاع حصيلة الضحايا بهجوم الدهس بمدينة ترير إلى أربعة

ألمانيا: ارتفاع حصيلة الضحايا بهجوم الدهس بمدينة ترير إلى أربعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الألمانية أن مرتكب عملية الدهس في مدينة ترير الألمانية كان تحت تأثير الكحول، ونفت "وجود أي دوافع إسلامية أو دينية أخرى وراء هجومه".

وأكدت الشرطة الألمانية مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في ترير إلى أربعة أشخاص، إضافة إلى إصابة 15 شخصا بجروح.

وأشارت السلطات إلى أن منفذ الهجوم دهس الناس بسيارته بشكل متعمد، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكشف مكتب المدعي العام المحلي أن مرتكب الهجوم، رجل من مواليد المدينة، عمره (51 عاماً)، ولم تكن له أي سوابق جنائية.

وأضاف المكتب أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه الهجوم، وقد تكون لديه اضطرابات نفسية. وأكد أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.

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