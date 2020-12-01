بيان سعودي مصري يؤكد على الحل العادل للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين

أكد بيان سعودي مصري، اليوم الثلاثاء، على الحل العادل للقضية الفلسطينية القائم على حل الدولتين.



وأكدت لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، في بيانها الختامي، عقب الاجتماع الذي عقدته في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، أهمية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.



وشددت اللجنة، على أن الحل العادل والشامل يتطلب إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا لمبادرة السلام العربية، ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.





رام الله - دنيا الوطن