البرازيل تسجل ارتفاعاً كبيراً بمعدل وفيات وإصابات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات الصحية في البلاد، تسجيل 697 وفاة، و50909 إصابات بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وسجلت السلطات أمس الاثنين، 21138 إصابة و287 وفاة.



ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 173817 والإصابات إلى 6386787.





رام الله - دنيا الوطنواصلت البرازيل اليوم الثلاثاء، تسجيل أرقام مرتفعة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).