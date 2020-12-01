الخليل: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه أثناء عمل دوريات الشرطـة ونشاطها المستمر قـامت بالقاء القبض على 39 مطلوب للعدالة صـادر بحقهم 206 مذكرات قضائية وضبط 15 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليهم وتنفيذ المذكرات القضائية الصادرة بحقهم أصولا، بالإضافة لضبط المركبات غير القانونية ومخالفة أصحابها واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق الأصول.

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم الثلاثاء، على 39 مطلوباً للعدالة وضبطت 15 مركبة غير قانونية في الخليل.