الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق محالاً تجارية وتحرر مخالفات بضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن الشرطة قامت بإغلاق 45 محلاً تجارياً وحررت 10 مخالفات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في بلدات شمال غرب وجنوب شرق القدس خلال جولة نظمتها على المحال التجارية والمصانع لتفقد مدى التزام المواطنين بالتعليمات والتقيد بالإغلاق المعمول به بعد الساعة السابعة مساءً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة بمساندة الأجهزة الأمنية محالاً تجارية في قرى وبلدات شمال غرب وجنوب شرق مدينة القدس.