قوات الاحتلال تعيد التمركز في موقع عسكري أخلته قبل 15 عاماً

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رام الله - دنيا الوطن

أعادت قوات الاحتلال مساء اليوم الثلاثاء، التمركز في أرض كانت موقعاً عسكرياً جرى إخلاؤه قبل 15 عاماً في بلدة عرابة غرب مدينة جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت الأرض قرب مدخل بلدة عرابة الرئيسي وطردت مزارعاً كان متواجد بداخلها، ونصبت خيمة عسكرية.



كما نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على دوار بلدة عرابة، وشرعت بإيقاف مركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



يشار الى أن معسكر دوتان "محطة عرابة" أقامته قوات الاحتلال عام 1967 على 162 دونماً من أراضي المواطنين في عرابة، وكان سابقاً محطة استراحة لقطار يمر من المكان، وما زالت بعض الأبنية القديمة موجودة.